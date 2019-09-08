Явка на выборах в Крыму на 18:00 составила около 30%

08.09.19 19:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

8 сентября. Interfax-Russia.ru - 28,03% избирателей проголосовало на выборах депутатов парламента Крыма к 18:00 мск воскресенья, говорится в материалах избиркома региона.

Это в 1,6 раза меньше, чем на прошлых региональных парламентских выборах в сентябре 2014 года, когда явка на 18:00 мск составляла 45,29%.

Жители Крыма выбирают 8 сентября депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. Участки для голосования открылись в 8:00 мск и закроются в 20:00 мск.

В списки избирателей на нынешних выборах в республике Крым включили 1,478 млн человек, на выборах пять лет назад - 1,264 млн.

Как сообщалось, государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Зарегистрированы списки отделений 8 партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".

В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.

Новый парламент Крыма изберет главу республики из кандидатур, предложенных президентом России Владимиром Путиным.