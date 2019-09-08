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08.09.19 19:29
Явка на выборах в Крыму на 18:00 составила около 30%
Это в 1,6 раза меньше, чем на прошлых региональных парламентских выборах в сентябре 2014 года, когда явка на 18:00 мск составляла 45,29%.
Жители Крыма выбирают 8 сентября депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. Участки для голосования открылись в 8:00 мск и закроются в 20:00 мск.
В списки избирателей на нынешних выборах в республике Крым включили 1,478 млн человек, на выборах пять лет назад - 1,264 млн.
Как сообщалось, государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.
Зарегистрированы списки отделений 8 партий: "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Российской партии за пенсионеров и социальную справедливость", "Коммунистов России", "Патриотов России", "Родины" и "Справедливой России".
В действующем созыве Госсовета представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.
Новый парламент Крыма изберет главу республики из кандидатур, предложенных президентом России Владимиром Путиным.
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