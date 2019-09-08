Явка на выборах главы Башкирии за час до окончания голосования превысила 65%

08.09.19 19:40

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Более 65% избирателей проголосовали на выборах главы Башкирии, сообщила на брифинге в воскресенье секретарь регионального Центризбиркома Марина Долматова.

"На 20.00 мск явка составила 65,4% от числа избирателей. На досрочных выборах 2014 года итоговая явка составила 74,89%, на выборах в Госсобрание осенью 2018 года 49%. По городу Уфе явка составила 59,9%", - сказала она.

В настоящее время избирательные участки закрылись, начинается подведение итогов голосования.

Для участия в выборах главы Башкирии зарегистрировано восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").

Прошлые выборы главы Башкирии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Предыдущий руководитель региона Рустэм Хамитов ушел в отставку до истечения срока полномочий и заручился поддержкой 81,71% избирателей. Явка составила 74,89%.