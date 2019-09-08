Врио главы Республики Алтай Хорохордин лидирует на выборах главы региона после обработки 5% протоколов

08.09.19 19:42

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай, кандидат от "Единой России" Олег Хорохордин лидирует на выборах главы региона после обработки более 5% протоколов участковых избирательных комиссий, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из информационного центра республиканского избиркома в воскресенье.

По данным системы ГАС "Выборы", Хорохордин набирает 57,61% голосов. На втором месте с 32,96% голосов находится кандидат от КПРФ - Виктор Ромашкин. Дмитрий Софронов от ЛДПР набирает пока только 6,94% голосов избирателей.

Явка составила 43,85%.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.