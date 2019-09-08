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08.09.19 19:49
ЦИК Марий Эл получил более 20 обращений о нарушениях
"По состоянию на 18 часов участие в голосовании приняли 29,31% избирателей", - сказала она.
Это ниже, чем пять лет назад: в 2014 году на 18:00 мск на выборах депутатов Госсобрания республики проголосовали 35,22% избирателей.
По словам Татариновой, в настоящее время в ЦИК республики поступило 21 письменное обращение о нарушениях избирательного законодательства.
На текущий момент 17 обращений находятся на рассмотрении: по два - о нарушении прав наблюдателей и на действия участковой избирательной комиссии, по одному - на голосование вне помещения, по работе со списком избирателей и по отсутствию наблюдателей в списках.
Еще два обращения не подтвердились.
Также одно обращение, касающееся проведения незаконной агитации, находится на рассмотрении нижестоящей комиссии. Еще одно - о блокировании мобильной связи кандидатов - находится на рассмотрении в правоохранительных органах.
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