ЦИК Марий Эл получил более 20 обращений о нарушениях

08.09.19 19:49

© РИА Новости.Евгений Епанчинцев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - На выборах депутатов Госсобрания Марий Эл седьмого созыва за два часа до закрытия избирательных участков проголосовали около трети избирателей, сообщила журналистам председатель ЦИК Марий Эл Ирина Татаринова.

"По состоянию на 18 часов участие в голосовании приняли 29,31% избирателей", - сказала она.

Это ниже, чем пять лет назад: в 2014 году на 18:00 мск на выборах депутатов Госсобрания республики проголосовали 35,22% избирателей.

По словам Татариновой, в настоящее время в ЦИК республики поступило 21 письменное обращение о нарушениях избирательного законодательства.

На текущий момент 17 обращений находятся на рассмотрении: по два - о нарушении прав наблюдателей и на действия участковой избирательной комиссии, по одному - на голосование вне помещения, по работе со списком избирателей и по отсутствию наблюдателей в списках.

Еще два обращения не подтвердились.

Также одно обращение, касающееся проведения незаконной агитации, находится на рассмотрении нижестоящей комиссии. Еще одно - о блокировании мобильной связи кандидатов - находится на рассмотрении в правоохранительных органах.