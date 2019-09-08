Явка на выборах глав в Курской и Липецкой областях выше, чем в 2014 году

08.09.19 19:54

© РИА Новости. Денис Абрамов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В Курской и Липецкой областях на выборах глав регионов явка избирателей за два часа до закрытия избирательных участков выше, чем в 2014 году.

В избиркоме Курской области "Интерфаксу" сообщили, что на 18:00 проголосовало около 36% избирателей. На выборах губернатора в 2014 году явка в регионе на это же время составила 32,75%.

В Липецкой области, по данным облизбиркома, на выборах главы региона проголосовали 40,33% избирателей, или 375,1 тыс. человек. При этом, в Липецке на избирательные участки пришли 131 тыс. 668 человек, или 32,13% от имеющих право голоса горожан.

Среди районов активнее других голосуют Елецкий район - 65,53%, Добровский район- 61,28% избирателей, Измалковский район- - 59,78% избирателей. Наименьшую активность избирателей проявляют в Лебедянском районе, здесь к 18:00 проголосовал 41,18% избирателей.

В целом по области явка на 18:00 на 1% выше, чем на выборах главы области в 2014 году.

В Орловской области на дополнительных выборах депутата Госдумы и дополнительных выборах в органы местного самоуправления явка на 18:00 составила 38,93%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облизбиркома. В прошлом году на досрочных выборах губернатора Орловской области за два часа до закрытия участков явка избирателей составляла 49,12%.

Во Владимирской области на муниципальных выборах к 18:00 проголосовало 22,63% избирателей. В прошлом году явка избирателей на выборах губернатора и депутатов Заксобрания Владимирской области составила 30,98%.

В Смоленской области проголосовало 22,36% от общего числа избирателей на муниципальных выборах. В прошлом году явка на выборах в Смоленскую областную думу шестого созыва по состоянию на 18:00 составила 21,53%.

В Воронежской области на муниципальных выборах, по данным облизбиркома на 18:00 явка оказалась выше прошлогодней - проголосовало 51,77% избирателей. При этом на выборах губернатора и муниципальных выборах в прошлом году явка избирателей составила 37,71%.

Как рассказали "Интерфаксу" в региональных избиркомах, информации о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на ход голосования, в течение дня не поступало.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, на 18:00 средняя явка по области составила 26,9% от общего числа избирателей.

Больше всего избирателей проголосовало в Каменском районе- 47,3%, Куркинском районе - 46.74%, Чернском районе - 46,52% избирателей.

Наименьшая явка в Туле: в Привокзальном районе - 18,99%, Зареченском - 18,79%, Пролетарском районе - 17,26% избирателей.

На аналогичных выборах 2014 года явка в регионе на это время была выше - более 33% избирателей.

В Тверской области на муниципальных выборах на 18:00 проголосовали проголосовали 87,9 тыс. избирателей, или 25,1% от общего количества включенных в списки избирателей, сообщили "Интерфакс" в облизбиркоме.

"На дополнительных выборах депутата Заксобрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому округу № 19 явка на 18:00 составила 20,55% - проголосовали 10,2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выборы проходят в штатном режиме, без нарушений. На 96 избирательных участках региона помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта "Выборы доступны всем". Всего в этой работе задействовано порядка 500 волонтёров.