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08.09.19 19:54
Явка на выборах глав в Курской и Липецкой областях выше, чем в 2014 году
В избиркоме Курской области "Интерфаксу" сообщили, что на 18:00 проголосовало около 36% избирателей. На выборах губернатора в 2014 году явка в регионе на это же время составила 32,75%.
В Липецкой области, по данным облизбиркома, на выборах главы региона проголосовали 40,33% избирателей, или 375,1 тыс. человек. При этом, в Липецке на избирательные участки пришли 131 тыс. 668 человек, или 32,13% от имеющих право голоса горожан.
Среди районов активнее других голосуют Елецкий район - 65,53%, Добровский район- 61,28% избирателей, Измалковский район- - 59,78% избирателей. Наименьшую активность избирателей проявляют в Лебедянском районе, здесь к 18:00 проголосовал 41,18% избирателей.
В целом по области явка на 18:00 на 1% выше, чем на выборах главы области в 2014 году.
В Орловской области на дополнительных выборах депутата Госдумы и дополнительных выборах в органы местного самоуправления явка на 18:00 составила 38,93%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облизбиркома. В прошлом году на досрочных выборах губернатора Орловской области за два часа до закрытия участков явка избирателей составляла 49,12%.
Во Владимирской области на муниципальных выборах к 18:00 проголосовало 22,63% избирателей. В прошлом году явка избирателей на выборах губернатора и депутатов Заксобрания Владимирской области составила 30,98%.
В Смоленской области проголосовало 22,36% от общего числа избирателей на муниципальных выборах. В прошлом году явка на выборах в Смоленскую областную думу шестого созыва по состоянию на 18:00 составила 21,53%.
В Воронежской области на муниципальных выборах, по данным облизбиркома на 18:00 явка оказалась выше прошлогодней - проголосовало 51,77% избирателей. При этом на выборах губернатора и муниципальных выборах в прошлом году явка избирателей составила 37,71%.
Как рассказали "Интерфаксу" в региональных избиркомах, информации о серьезных нарушениях, которые могли бы повлиять на ход голосования, в течение дня не поступало.
Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, на 18:00 средняя явка по области составила 26,9% от общего числа избирателей.
Больше всего избирателей проголосовало в Каменском районе- 47,3%, Куркинском районе - 46.74%, Чернском районе - 46,52% избирателей.
Наименьшая явка в Туле: в Привокзальном районе - 18,99%, Зареченском - 18,79%, Пролетарском районе - 17,26% избирателей.
На аналогичных выборах 2014 года явка в регионе на это время была выше - более 33% избирателей.
В Тверской области на муниципальных выборах на 18:00 проголосовали проголосовали 87,9 тыс. избирателей, или 25,1% от общего количества включенных в списки избирателей, сообщили "Интерфакс" в облизбиркоме.
"На дополнительных выборах депутата Заксобрания Тверской области шестого созыва по Кашинскому округу № 19 явка на 18:00 составила 20,55% - проголосовали 10,2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, выборы проходят в штатном режиме, без нарушений. На 96 избирательных участках региона помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта "Выборы доступны всем". Всего в этой работе задействовано порядка 500 волонтёров.
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