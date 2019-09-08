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08.09.19 19:59

Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

© РИА Новости. Павел Лисицын
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Кандидат на пост главы Башкирии Радий Хабиров набирает 83% голосов избирателей, свидетельствуют данные exit-poll, представленные руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным.

"Уже можно подвести итоги исследований exit-poll, у Хабирова - 83%", - сказал он журналистам в воскресение.

В единый день голосования, 8 сентября, в Башкирии проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), Владимир Барабаш ("Гражданская Сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России).

По данным Центризбиркома явка избирателей на выборах главы Башкирии на 19:00 мск превысила 65,4%.

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