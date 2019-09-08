|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.09.19 20:03
Более 1 тыс. 800 сообщений о нарушениях на выборах поступило в Центризбирком
Как передает корреспондент "Интерфакса" из ЦИКа, согласно данным, представленным секретарем комиссии Майей Гришиной, на текущий момент в воскресенье в информационно-справочный центр всего поступило 1828 обращений, из которых 142 связаны с "недостатками".
Так, 59 обращений из 142 касаются "недостатков различных видов обеспечения выборов (кроме информационного)", 32 - "воспрепятствования реализации активного избирательного права", 26 - "неудовлетворенности решениями, действиями (бездействием) избирательных комиссий", 19 - "недостатков информационного обеспечения выборов", четыре - "использования "административного ресурса" и только два - "фальсификации итогов выборов и результатов голосования".
По словам Гришиной, "большинство сообщений, касающихся "недостатков" - это вопросы регистрации".
"Люди обращаются, в основном, в связи с тем, что не нашли себя в списках избирателей. Обращают на себя внимание сообщения о том, что люди хотят проголосовать, не имея активного избирательного права. Например, граждане хотят голосовать по временной регистрации, хотя закон говорит, что надо - по постоянной", - пояснила секретарь ЦИК.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket