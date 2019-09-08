Более 1 тыс. 800 сообщений о нарушениях на выборах поступило в Центризбирком

08.09.19 20:03

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - В информационно-справочный центр Центризбиркома к вечеру единого дня голосования в воскресенье поступило 1828 обращения, из них только два касаются фальсификации итогов выборов.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из ЦИКа, согласно данным, представленным секретарем комиссии Майей Гришиной, на текущий момент в воскресенье в информационно-справочный центр всего поступило 1828 обращений, из которых 142 связаны с "недостатками".

Так, 59 обращений из 142 касаются "недостатков различных видов обеспечения выборов (кроме информационного)", 32 - "воспрепятствования реализации активного избирательного права", 26 - "неудовлетворенности решениями, действиями (бездействием) избирательных комиссий", 19 - "недостатков информационного обеспечения выборов", четыре - "использования "административного ресурса" и только два - "фальсификации итогов выборов и результатов голосования".

По словам Гришиной, "большинство сообщений, касающихся "недостатков" - это вопросы регистрации".

"Люди обращаются, в основном, в связи с тем, что не нашли себя в списках избирателей. Обращают на себя внимание сообщения о том, что люди хотят проголосовать, не имея активного избирательного права. Например, граждане хотят голосовать по временной регистрации, хотя закон говорит, что надо - по постоянной", - пояснила секретарь ЦИК.