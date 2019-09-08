На выборах губернатора Волгоградской области лидирует врио главы региона Бочаров

08.09.19 20:13

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Волгоградской области, единоросс Андрей Бочаров лидирует на выборах главы региона по итогам подсчета 0,07% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на мониторах Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, пока Бочаров набирает 65,64% голосов.

Его ближайший соперник, по первым данным из ЦИК, - Алексей Буров (КПРФ). Он набирает 19,96%.

Далее следуют Владимир Рублев от ЛДПР (8,23%) и справоросс Сергей Полещук (2,67%).

В свою очередь председатель облизбиркома Виктор Черячукин сообщил журналистам, что ни одной подтвержденной жалобы в ходе выборов губернатора Волгоградской области и регионального парламента не зарегистрировано.

"В день голосования в избирательную комиссию Волгоградской области не поступило ни одной жалобы, связанной с выборами губернатора, что мы расцениваем как еще одно свидетельство законности и легитимности данных выборов", - сказал Черячукин.

Он отметил, что по выборам депутатов Волгоградской областной думы поступило четыре жалобы, но ни одна из них своего подтверждения не нашла.

В Волгоградской области прошли выборы губернатора региона, в которых приняли участие четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, которого выдвинула "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Сергей Полещук от "Справедливой России" и Владимир Рублев от ЛДПР. Кроме того, прошли выборы депутатов регионального законодательного собрания. В списках кандидатов - 250 человек. Также прошли выборы глав 220 сельских и городских поселений, более 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах. Всего в выборах в органы местного самоуправления принимали участие 4644 кандидата.