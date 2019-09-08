СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ

08.09.19 20:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.

"В целом, по информации правозащитников, значительных нарушений не было зафиксировано", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.