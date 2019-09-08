В Брянской области проголосовали более 43% избирателей

08.09.19 20:21

© РИА Новости. Ростислав Нетисов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка избирателей на выборах депутатов облдумы, горсовета и сельсоветов в Брянской области за два часа до закрытия участков составила 43,5%, сообщили "Интерфаксу" в облизбиркоме.

Пять лет назад на аналогичных выборах на 18:00 мск составляла 42,7%.

Лидерами по явке являются Гордеевский район -82%, город Клинцы- 64,6% и Красногорский район- 61,7%.

"Существенных нарушений не зафиксировано",- отметил собеседник агентства.

О том, что выборы прошли без серьезных нарушений, журналистам заявили уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов, лидеры Брянских региональных отделений партий "Справедливая Россия", "Гражданская платформа" и партии "Роста" Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов и Сергей Горелов.

"Наверное, впервые за последние 20 лет не случилось ни одного звонка о том, что не были где-то допущены на избирательные участки партийные наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса", - сказал Курденко.

При этом Брянское отделение КПРФ раскритиковало организацию дня голосования в Брянской области.

"В ходе голосования на ряде участков выявлены грубые нарушения выборного законодательства и серьёзные организационные проблемы в деятельности избирательных комиссий",- сообщается нас сайте партии.

Уточняется, что нарушение с отсутствием сейфа в помещении для голосования выявили наблюдатели на УИКах №55, №84, №109, №128, №131 города Брянска.

Кроме того, отмечают коммунисты, на ряде избирательных округов "отдельные дома перебрасывали и тасовали как напёрстки от одного участка к другому".

"В итоге получилось так, что многоэтажные дома №1 и №3 по ул. Рублёва 10-го микрорайона в Брянском районе не оказались в списках для голосования по месту жительства и не понятно где теперь люди, проживающие там, должны голосовать. Адрес УИК №105 в Брянске успел поменяться четырежды!"- говорится в сообщении.

Всего в Брянской области в единый день голосования проходит 232 избирательных компании, будут замещены 2,8 тыс. депутатских мандатов, на которые претендуют более 8,6 тыс. кандидатов от девяти партий.