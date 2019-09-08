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08.09.19 20:21
В Брянской области проголосовали более 43% избирателей
Пять лет назад на аналогичных выборах на 18:00 мск составляла 42,7%.
Лидерами по явке являются Гордеевский район -82%, город Клинцы- 64,6% и Красногорский район- 61,7%.
"Существенных нарушений не зафиксировано",- отметил собеседник агентства.
О том, что выборы прошли без серьезных нарушений, журналистам заявили уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов, лидеры Брянских региональных отделений партий "Справедливая Россия", "Гражданская платформа" и партии "Роста" Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов и Сергей Горелов.
"Наверное, впервые за последние 20 лет не случилось ни одного звонка о том, что не были где-то допущены на избирательные участки партийные наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса", - сказал Курденко.
При этом Брянское отделение КПРФ раскритиковало организацию дня голосования в Брянской области.
"В ходе голосования на ряде участков выявлены грубые нарушения выборного законодательства и серьёзные организационные проблемы в деятельности избирательных комиссий",- сообщается нас сайте партии.
Уточняется, что нарушение с отсутствием сейфа в помещении для голосования выявили наблюдатели на УИКах №55, №84, №109, №128, №131 города Брянска.
Кроме того, отмечают коммунисты, на ряде избирательных округов "отдельные дома перебрасывали и тасовали как напёрстки от одного участка к другому".
"В итоге получилось так, что многоэтажные дома №1 и №3 по ул. Рублёва 10-го микрорайона в Брянском районе не оказались в списках для голосования по месту жительства и не понятно где теперь люди, проживающие там, должны голосовать. Адрес УИК №105 в Брянске успел поменяться четырежды!"- говорится в сообщении.
Всего в Брянской области в единый день голосования проходит 232 избирательных компании, будут замещены 2,8 тыс. депутатских мандатов, на которые претендуют более 8,6 тыс. кандидатов от девяти партий.
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