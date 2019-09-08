Самая большая явка в СЗФО зафиксирована в Псковской области

08.09.19 20:37

© РИА Новости. Максим Блинов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Средняя явка на выборах шести глав районов Псковской области на 18.00 мск превысила 46%, сообщили "Интерфаксу" в региональной избирательной комиссии.

"Самая большая явка на выборах главы Усвятского района - 56,63%, меньше всего избирателей пришло на выборы Дновского района - 40,05%", - отметил собеседник агентства.

По состоянию на 18.00 мск, явка на дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания по одномандатному избирательном округу N2 (Псков) составляет 14,16%, на дополнительных выборах депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу N13 - 15,17%.

Как сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, на 18.00 мск явка на муниципальных выборах составила 22,25%. "Нарушений нет", - сказал собеседник агентства.

"Средняя явка избирателей по Архангельской области на 18.00 составила 15,97%", - сообщил "Интерфаксу" глава региональной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

В Ленинградской области на 18.00 мск проголосовали 21,74% от общего числа избирателей. Как рассказали в избиркоме региона, комиссия направила в полицию представление на проведение проверки по факту подкупа избирателя на муниципальных выборах во Всеволожском районе.

Как сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии Коми, на 18.00 мск явка в республике в составила 18%. Собеседник уточнил, что фиксируются незначительные нарушения, жалобы рассматривают территориальные избирательные комиссии.

Одна из самых низких явок зафиксирована в Карелии. Председатель избиркома республики Алексей Бахилин сообщил "Интерфаксу", что на 18.00 мск на участки пришли 12,6 тыс. избирателей (13,4%).

По данным избиркома Новгородской области на 18.00, явка в целом по региону составила 20,35%. На выборах в Госдуму 8 сентября 2016 года к тому же времени явка избирателей составляла 34,73%.

Как сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии Калининградской области, в целом на 18.00 по местному времени явка на муниципальных выборах составила 25,91%. "Серьезных нарушений нет. Была попытка вброса бюллетеней, которая предотвращена", - сказал собеседник агентства.