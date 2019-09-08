Действующий мэр Иркутска побеждает на выборах депутатов городской думы

08.09.19 20:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, по результатам обработки более 80% протоколов избирательных комиссий, лидирует на выборах депутатов городской думы по одномандатному округу №16.

По данным ГАС "Выборы", за Бердникова, выдвинутого "Единой Россией", проголосовали более 1,6 тыс. избирателей, у его ближайшего конкурента Андрея Ставинова от КПРФ - 1 тыс. голосов.

В ГАС "Выборы" занесены протоколы шести из семи участковых избиркомов округа №16.

Как сообщалось, на 35 мандатов думы Иркутска, из числа депутатов которой в дальнейшем будет избираться мэр города, претендуют более 250 кандидатов - самовыдвиженцы, представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Гражданской платформы" и "Коммунистической партии социальной справедливости" (КПСС).

Явка на выборах думы Иркутска за два часа до закрытия участков составляла 21,34%. На прошлых выборах думы в 2014 году, когда еще не были отменены прямые выборы мэра Иркутска, явка на это время была 15,39%

Согласно уставу Иркутска, срок полномочий мэра истекает в марте 2020 года. Если Бердников победит на выборах и станет депутатом, ему придется досрочно сложить полномочия. Тогда новый состав думы выберет нового мэра.