Выборы в Подмосковье прошли без существенных нарушений

08.09.19 21:10

© РИА Новости. Нина Зотина

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка на выборах в советы депутатов 31 муниципального образования в Подмосковье на момент закрытия участков в 20:00, по предварительным данным, превышает 20%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Благодаря тому, что мы впервые применили новые технологии и собирали данные о явке с помощью мобильных устройств, которые были на каждом избирательном участке, уже сейчас мы можем точно говорить о том, что явка превысила 20%, и по нашим данным составила 20,46%", - сказал он журналистам.

Согласно предварительным итогам, в Подмосковье проголосовали более 417 тыс. человек, в том числе, более 37,5 тыс. избирателей проголосовали на дому.

"Эта цифра по итогам сбора протоколов, скорее всего, изменится, но ненамного", - отметил Березкин.

Окончательные итоги будут подведены 9 сентября.

Глава Мособлизбиркома отметил, что день голосования в целом прошёл успешно, "без нарушений".

Вместе с тем, добавив, что на одном участке голосование было признано недействительным.

"На основании поступивших заявлений участников избирательного процесса о вбросе бюллетеней на УИК 4052 ТИК Сергиево-Посадского района, руководствуюсь статьями 70 и 77 ФЗ "Об основных гарантиях", признала итоги голосования недействительными", - уточнили в пресс-службе областной комиссии.

8 сентября в 31 муниципальном образовании Московской области прошли выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.