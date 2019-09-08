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08.09.19 21:10
Выборы в Подмосковье прошли без существенных нарушений
"Благодаря тому, что мы впервые применили новые технологии и собирали данные о явке с помощью мобильных устройств, которые были на каждом избирательном участке, уже сейчас мы можем точно говорить о том, что явка превысила 20%, и по нашим данным составила 20,46%", - сказал он журналистам.
Согласно предварительным итогам, в Подмосковье проголосовали более 417 тыс. человек, в том числе, более 37,5 тыс. избирателей проголосовали на дому.
"Эта цифра по итогам сбора протоколов, скорее всего, изменится, но ненамного", - отметил Березкин.
Окончательные итоги будут подведены 9 сентября.
Глава Мособлизбиркома отметил, что день голосования в целом прошёл успешно, "без нарушений".
Вместе с тем, добавив, что на одном участке голосование было признано недействительным.
"На основании поступивших заявлений участников избирательного процесса о вбросе бюллетеней на УИК 4052 ТИК Сергиево-Посадского района, руководствуюсь статьями 70 и 77 ФЗ "Об основных гарантиях", признала итоги голосования недействительными", - уточнили в пресс-службе областной комиссии.
8 сентября в 31 муниципальном образовании Московской области прошли выборы в советы депутатов: в 27 муниципалитетах - основные, в четырех - дополнительные.
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