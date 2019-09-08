Голосование на выборах в РФ признано действительным на всех участках

08.09.19 21:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Голосование на всех избирательных участках признано действительным, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"По имеющимся в ЦИК данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что "никакой информации, которая бы указывала, что выборы были не признаны у нас, на этот час нет".

Она также сообщила, что средняя явка на выборах по состоянию на 18:00 составила 33,75%.

"Средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 33,75%", - сказала Памфилова.