Мэр Братска, по результатам обработки более 30% протоколов, побеждает на выборах известного бобслеиста Зубкова

08.09.19 21:25

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Действующие мэры, согласно предварительным результатам голосования, побеждают на выборах в городах Братск, Тулун и Саянск Иркутской области.

По данным ГАС "Выборы", мэр Братска Сергей Серебренников, баллотировавшийся как самовыдвиженец, по результатам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, получил поддержку 42,53% избирателей. За его ближайшего конкурента, известного бобслеиста Александра Зубкова проголосовали 19,17%.

В Братске в ГАС "Выборы" внесены протоколы 31 из 92 участковых избиркомов.

В Саянске в ГАС "Выборы" внесены протоколы всех 22 участковых избиркомов. На выборах мэра с результатом 82,95% побеждает действующий градоначальник Олег Боровский, который баллотировался от КПРФ.

В пострадавшем от наводнения Тулуне в ГАС "Выборы" внесены протоколы 31 из 37 участковых избиркомов. Продолжает лидировать действующий мэр, самовыдвиженец Юрий Карих с результатом 44,48%. У его конкурента Александра Куткового от КПРФ 25,82%.