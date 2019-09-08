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08.09.19 21:25
Мэр Братска, по результатам обработки более 30% протоколов, побеждает на выборах известного бобслеиста Зубкова
По данным ГАС "Выборы", мэр Братска Сергей Серебренников, баллотировавшийся как самовыдвиженец, по результатам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, получил поддержку 42,53% избирателей. За его ближайшего конкурента, известного бобслеиста Александра Зубкова проголосовали 19,17%.
В Братске в ГАС "Выборы" внесены протоколы 31 из 92 участковых избиркомов.
В Саянске в ГАС "Выборы" внесены протоколы всех 22 участковых избиркомов. На выборах мэра с результатом 82,95% побеждает действующий градоначальник Олег Боровский, который баллотировался от КПРФ.
В пострадавшем от наводнения Тулуне в ГАС "Выборы" внесены протоколы 31 из 37 участковых избиркомов. Продолжает лидировать действующий мэр, самовыдвиженец Юрий Карих с результатом 44,48%. У его конкурента Александра Куткового от КПРФ 25,82%.
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