Врио губернатора Челябинской области продолжает лидировать на выборах

08.09.19 21:40

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Челябинской области, самовыдвиженец Алексей Текслер продолжает лидировать на выборах главы региона по итогам обработки более 33% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас журналистам в воскресенье.

Текслер набирает 71,25%. Вторым в губернаторской гонке идет Константин Нациевский (КПРФ) - 11,73% голосов. Далее следуют Виталий Пашин (ЛДПР) - 8,52%, Алексей Севастьянов (Гражданская сила) - 2,52% и Сергей Смышляев (Партия Родина) - 2,84%, сказал Обертас.

Он также отметил, что первые результаты ручного пересчета голосов с участков Челябинска, оснащенных КОИБами, подтверждают результаты электронного подсчета.

"По закону, проводится ручной пересчет 5% бюллетеней. Пока они пересчитаны только на нескольких участках. Результаты на 100% совпали с данными, полученными от КОИБов", - сказал Обертас.

Он также уточнил, что в течение дня на "горячую линию" поступило около 200 обращений от граждан и избирателей с замечаниями.

"Каких-либо серьезных нарушений не установлено. По некоторым случаям еще идет проверка", - отметил председатель облизбиркома.