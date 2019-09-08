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08.09.19 21:40
Врио губернатора Челябинской области продолжает лидировать на выборах
Текслер набирает 71,25%. Вторым в губернаторской гонке идет Константин Нациевский (КПРФ) - 11,73% голосов. Далее следуют Виталий Пашин (ЛДПР) - 8,52%, Алексей Севастьянов (Гражданская сила) - 2,52% и Сергей Смышляев (Партия Родина) - 2,84%, сказал Обертас.
Он также отметил, что первые результаты ручного пересчета голосов с участков Челябинска, оснащенных КОИБами, подтверждают результаты электронного подсчета.
"По закону, проводится ручной пересчет 5% бюллетеней. Пока они пересчитаны только на нескольких участках. Результаты на 100% совпали с данными, полученными от КОИБов", - сказал Обертас.
Он также уточнил, что в течение дня на "горячую линию" поступило около 200 обращений от граждан и избирателей с замечаниями.
"Каких-либо серьезных нарушений не установлено. По некоторым случаям еще идет проверка", - отметил председатель облизбиркома.
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