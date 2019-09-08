Медведев обещает проанализировать результаты эксперимента по электронному голосованию

08.09.19 21:46

© РИА Новости. Екатерина Штукина

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Результаты эксперимента по электронному голосованию будут проанализированы для принятия решения по его использованию в федеральном масштабе, заявил премьер РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"По цифровым участкам - это новая, пилотная история, и нужно взвесить те возможности, которая она открывает. Мы уже с Сергеем Семеновичем (Собянином, мэром Москвы) об этом говорили", - сказал Медведев в ходе видеоконференции с отделениями "Единой России" в регионах РФ.

Он подчеркнул, что "это интересный опыт, который должен быть обязательно проанализирован и впоследствии решение по нему должно быть принято на федеральном уровне".