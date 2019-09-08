|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.09.19 21:49
СПЧ констатировал обеспечение прав избирателей Башкирии в единый день голосования
"Могу сказать, что права избирателей были обеспечены. Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много. Но они не носят принципиального характера", - сообщил глава СПЧ Михаил Федотов журналистам в воскресенье.
Он отметил также, что ему "понравилась активность избирателей Башкирии", подчеркнув, что даже в Уфе явка составила 59%.
По его словам, комиссия по мониторингу СПЧ посетила 23 избирательных участка в Уфе и ее пригородах.
Как сообщалось, в ходе мониторинга в Башкирии комиссия СПЧ зафиксировала несколько незначительных конфликтных ситуаций на избирательных участках, в частности, конфликт между членами избиркома и между наблюдателями и членами УИК. Все вопросы были урегулированы мирным путем.
Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) следит за ходом выборов в 14 регионах России.
Председатель СПЧ Михаил Федотов наблюдает за выборами в Башкортостане.
8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket