СПЧ констатировал обеспечение прав избирателей Башкирии в единый день голосования

08.09.19 21:49

© РИА Новости. Николай Хижняк

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) констатирует, что избирательные права жителей Башкирии в единый день голосования были соблюдены "несмотря на многочисленные, но незначительные нарушения".

"Могу сказать, что права избирателей были обеспечены. Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много. Но они не носят принципиального характера", - сообщил глава СПЧ Михаил Федотов журналистам в воскресенье.

Он отметил также, что ему "понравилась активность избирателей Башкирии", подчеркнув, что даже в Уфе явка составила 59%.

По его словам, комиссия по мониторингу СПЧ посетила 23 избирательных участка в Уфе и ее пригородах.

Как сообщалось, в ходе мониторинга в Башкирии комиссия СПЧ зафиксировала несколько незначительных конфликтных ситуаций на избирательных участках, в частности, конфликт между членами избиркома и между наблюдателями и членами УИК. Все вопросы были урегулированы мирным путем.

Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) следит за ходом выборов в 14 регионах России.

Председатель СПЧ Михаил Федотов наблюдает за выборами в Башкортостане.

8 сентября, в России - единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выбирают губернаторов. В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.