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08.09.19 21:59

Памфилова: на цифровых участках явка составила 68,2%, на электронных - 92,3%

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что самые активные и ответственные избиратели приняли участие в голосовании на цифровых и электронных участках для голосования.

"На цифровых участках в выборах приняло участие... О, какая явочка-то! - 68,2% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Ну, вот, что значит мотивированные своей гражданской ответственностью и активностью избиратель, который и потрудился, будучи в местах отдаленных от места проживания, написать заявление, зарегистрироваться на цифровом участке и проголосовать. Это самый активный и мотивированный своей гражданской активностью избиратель", - сказала Памфилова на пресс-конференции в ЦИК России в воскресенье.

В настоящее время идет формирование итоговых данных, а более 10 участков уже отчитались и данные размещены в интернете, сказала глава Центризбиркома. "То есть данные, итоги с этих участков появляются моментально, то есть очень оперативно", - добавила она.

Также она сообщила о явке на электронном голосовании.

"В электронном голосовании приняли, это дистанционное сейчас имеется в виду, чисто московский эксперимент в трех округах приняли участие... аж страшно произносить такую цифру - 92,3% из заявленных. Так москвичи ответственные, там 11 с чем-то тысяч было, кто согласился (принять участие - ИФ) (...)", - заявила глава ЦИК России.

"Хочу им всем сказать большое спасибо, что они рискнули, потому что страсти кипели вокруг этого, негатива много. Огромное спасибо, что помогли нам провести этот эксперимент и понять, есть у него будущее или нет. По крайне мере, проанализируем и поймем", - сказала Памфилова.

Она отметила, впрочем, что 2,2% избирателей, зарегистрировавшихся для электронного голосования "погоды не делают".

В единый день голосования 8 сентября в Москве прошли два эксперимента: голосование на 30 цифровых участках и электронное голосование, которое состоялось в трех избирательных округах столицы.

На цифровых участках смогли проголосовать жители 20 регионов (в 16 избирали глав субъектов, в четырех - депутатов Госдумы), предварительно зарегистрировавшись с 24 июля по 4 сентября через портал госуслуг. Из этих 30 цифровых участков только шесть были совмещены с обычными - на них были также организованы выборы в Мосгордуму.

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