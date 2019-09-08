Медведев констатирует сохранение лидерских позиций "Единой России" по итогам региональных выборов в воскресенье

08.09.19 22:03

© РИА Новости. Екатерина Штукина

8 сентября. Interfax-Russia.ru - "Единая Росси" по итогам прошедших в единый день голосования выборов сохранила позиции ведущей политической партии страны, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Имея в виду ту информацию, которая поступает к нам с Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные по экзит-полам, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны", - сказал Медведев, который также является председателем "Единой России", в штабе партии, подводя итоги воскресных выборов.

По его словам, россияне оказали поддержку кандидатам от партии и самовыдвиженцам, которых они поддерживали.