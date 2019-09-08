"Единая Россия" лидирует на выборах в Госсовет Крыма после обработки первых протоколов

08.09.19 22:07

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственный совет Крыма с 48,28% голосов после обработки 0,08% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

На втором месте ЛДПР (20,45%), на третьем - КПРФ (9,11%), на четвертом - "Справедливая Россия" (6,36%), на пятом - "Коммунисты России" (5,67%), на шестом - "Российская партия за пенсионеров и социальную справедливость" (3,61%).

Две партии набирают пока менее 1%. Так, на седьмом месте "Патриоты России" (0,86%), на восьмом - партия "Родина" (0,69%).

Жители Крыма 8 сентября, в единый день голосования в России, выбирали депутатов республиканского парламента и 265-ти представительных органов власти в городах и селах полуострова. Работали 1,2 тыс. участок.

Избирком Крыма не сообщил итоговую явку.

По данным комиссии, к 18:00 мск на выборах депутатов Госсовета Крыма проголосовали 28,28% избирателей. Это в 1,6 раза меньше, чем на прошлых региональных парламенских выборах. Тогда, в сентябре 2014 года, согласно ГАС "Выборы", явка на 18:00 мск составляла 45,29%.

В списки избирателей на нынешних выборах в республике Крым включили 1,478 млн человек, на выборах пять лет назад - 1,264 млн.

Государственный совет Крыма состоит из 75 депутатов: 50 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.