Главным результатом единого дня голосования в КПРФ называют прирост своих результатов во всех выборах в РФ

08.09.19 22:20

© РИА Новости. Илья Питалев

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Предварительные итоги голосования на выборах в РФ демонстрируют, что КПРФ увеличила свое представительство во всех региональных парламентах РФ по сравнению с предыдущими кампаниями, заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Это есть результат реальной партийной конкуренции - "Единая Россия" везде уменьшила результат, а КПРФ увеличила", - сказал Мельников журналистам в воскресенье.

В частности, он отметил рост набранных голосов за КПРФ на выборах в Госсовет Алтая, на выборах в региональные парламенты Хабаровского края, Иркутской области, Татарстана.

В то же время Мельников отметил, что по сравнению с результатами единого дня голосования 2018 года "в этом году администрирование на всех этапах было более жестким".

По его словам, в числе таких мер "и фильтрование, когда снимали очень перспективных кандидатов КПРФ, а также использование старых технологий - в частности, партий-обманок и кандидатов-однофамильцев".

Мельников отметил, что примерно около 10 процентов голосов такие партии-обманки отобрали у кандидатов КПРФ.

В свою очередь председатель КПРФ Геннадий Зюганов оценил прошедшие избирательные кампании: "давно такого безобразия не было". Он отметил, что, у КПРФ сняли сильных кандидатов в Вологде, Калмыкии и Забайкальском крае.

По словам Зюганова, "несмотря на это КПРФ доказала, что является реальной оппозицией, которая имеет свою программу и свою команду".