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08.09.19 22:40

Памфилова высказалась за отмену итогов голосования на двух участках в Орловской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
8 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась за отмену результатов голосования на двух участках в Орловской области.

Глава территориальной избирательной комиссии сообщила, что нарушения на этих двух участках были отражены на "карте нарушений" движения "Голос".

"К нам поступил сигнал, аналогичная информация была размещена на "карте", мы зашли с помощью служебного портала, посмотрели, когда было совершено предполагаемое нарушение и (...) склоняемся к тому, что территориальная комиссия примет решение об отмене итогов голосования на двух этих участках 302 и 722", - сказала она.

Глава ЦИК это решение поддержала: "Там где есть сомнения, где предположительно нарушения - отменяйте нещадно". "Обязательно выявляйте, по чьей вине, нарушители не должны уйти от ответственности", - добавила Памфилова.

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