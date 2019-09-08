Текслер намерен обновить команды правительства и муниципалитетов Челябинской области победителями кадрового конкурса

08.09.19 23:14

© РИА Новости. Александр Кондратюк

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Челябинской области намерен обновить состав регионального правительства молодыми управленцами, которые были отобраны в ходе объявленного летом кадрового конкурса.

"В ближайшее время по исполняющим обязанности, которые есть в правительстве, будет принято решение о назначениях, будет сформирована команда. Я планирую, что достаточно большое количество ребят с кадрового конкурса, который я проводил, попадут на разные позиции", - сказал Текслер журналистам в своем избирательном штабе.

Он уточнил, что назначения состоятся не только на должности в правительство, но и в администрации муниципалитетов.

"Какие-то изменения будут. В ближайшие месяцы правительство и администрация в целом обретет какой-то новый облик. Эта работа началась до (выборов) и будет продолжена", - отметил глава области.

Он также добавил, что будет и далее продолжать поездки по области.

"Что касается "наказов" (собранных во время избирательной кампании - ИФ), они фиксируются, ставятся на контроль, так что здесь никаких изменений не будет. Будем работать по-прежнему", - сказал глава региона.

По его сведениям, инаугурация, ориентировочно, состоится 20 сентября.

По данным областного избиркома, Текслер лидирует на прошедших в воскресенье выборах губернатора. После обработки 51,5% протоколов избирателей он набирает 70, 38%.

У Константина Нациевского (КПРФ) - 12% , Виталия Пашина (ЛДПР) - 8,87%, Смышляева ("Родина") - 2,94%, Алексея Севастьянова ("Гражданская сила") - 2,55%.

Явка избирателей, по предварительным данным, превышает 46% против 42 % на выборах губернатора в 2014 году.