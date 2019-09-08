|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.09.19 23:14
Текслер намерен обновить команды правительства и муниципалитетов Челябинской области победителями кадрового конкурса
"В ближайшее время по исполняющим обязанности, которые есть в правительстве, будет принято решение о назначениях, будет сформирована команда. Я планирую, что достаточно большое количество ребят с кадрового конкурса, который я проводил, попадут на разные позиции", - сказал Текслер журналистам в своем избирательном штабе.
Он уточнил, что назначения состоятся не только на должности в правительство, но и в администрации муниципалитетов.
"Какие-то изменения будут. В ближайшие месяцы правительство и администрация в целом обретет какой-то новый облик. Эта работа началась до (выборов) и будет продолжена", - отметил глава области.
Он также добавил, что будет и далее продолжать поездки по области.
"Что касается "наказов" (собранных во время избирательной кампании - ИФ), они фиксируются, ставятся на контроль, так что здесь никаких изменений не будет. Будем работать по-прежнему", - сказал глава региона.
По его сведениям, инаугурация, ориентировочно, состоится 20 сентября.
По данным областного избиркома, Текслер лидирует на прошедших в воскресенье выборах губернатора. После обработки 51,5% протоколов избирателей он набирает 70, 38%.
У Константина Нациевского (КПРФ) - 12% , Виталия Пашина (ЛДПР) - 8,87%, Смышляева ("Родина") - 2,94%, Алексея Севастьянова ("Гражданская сила") - 2,55%.
Явка избирателей, по предварительным данным, превышает 46% против 42 % на выборах губернатора в 2014 году.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket