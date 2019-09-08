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Явка на выборах в Мосгордуму превысила 21%

© РИА Новости. Николай Хижняк
8 сентября. Interfax-Russia.ru - По предварительным данным обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, явка на прошедших в воскресенье выборах в Мосгордуму превысила 21%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов журналистам.

"На сегодняшний момент 22,3% протоколов введён в систему. Средняя явка по округам составляет 21,45%", - сказал Горбунов.

По его словам, этот показатель чуть выше, чем на предыдущих выборах.

"Подведение итогов проходит спокойно, жалоб нет", - добавил Горбунов.

Он отметил, что наивысшая явка отмечена в Новой Москве.

Вместе с тем, по его словам, голоса избирателей на двух московских участках со слипшимися бюллетенями признают недействительными, если обнаружится вброс.

"Сейчас на эти два участка выехали члены городской избирательной комиссии. Они пересчитают все бюллетени, если будет больше, значит, все будут признаны недействительными", - сказал Горбунов.

Перед этим, Горбунов рассказал, что действительно сегодня на двух участках было зафиксировано два случая, это 3455 и 1925, в обоих случаях слиплись по два бюллетеня.

"Как только зафиксировали, что человек опустил два бюллетеня, комиссия приняла решение опечатать эти ящики", - уточнил он.

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