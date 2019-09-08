СК подключился к проверке заявления о возможном вбросе на одном из избирательных участков в Крыму

08.09.19 23:20

© РИА Новости. Варвара Гертье

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело может быть возбуждено, если подтвердится факт возможного вброса бюллетеней на одном из участков на выборах в Крыму, который попал на видео наблюдателей.

"Я думаю, что вам решительности не занимать. Понятно, что есть видеорегистратор, есть видеозапись, и я думаю, что по вашей рекомендации территориально-избирательной комиссии результаты голосования по этому участку, весьма возможно, придется отменить, к утру определитесь", - сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в воскресенье в информационном центре.

Так он отреагировал на сообщение председателя избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, что на видеорегистратор наблюдателя попал момент вброса бюллетеней.

"У нас есть проблемный участок - 815-й, это Красногвардейский район. (...) У нас есть видеозапись, но не с наших видеорегистраторов, а запись на телефон одного из наблюдателей представителя партии ЛДПР о попытке или, может быть, даже вбросе председателем этой участковой комиссии. Это большой участок там 2 тыс. 108 избирателей, проголосовало на 20:00 часов 939 избирателей, и вот именно на этом участке произошел вот такой случай. Рядом со мной начальник следственного управления по республике Крым и сейчас мы определяемся в тех шагах, которые собираемся предпринять", - сказал Малышев.

В свою очередь руководитель управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления по Республике Крым Ярослав Яковлев подтвердил, что подключился к ситуации.

"Я думаю, что вы имеете возможность разобраться, принять правовое решение, и все, кто к этому процессу имеет отношение, они с вашей стороны получат оценку, и если будет необходимость возбуждать уголовное дело, значит, надо возбуждать", - сказал Булаев, обращаясь к Яковлеву.

Председатель ЦИК России поддержала своего зама: "Возбуждать уголовные дела. (...) Наоборот, хорошо, что это выявилось сейчас, чем потом люди будут не доверять тому, что произошло", - сказала Элла Памфилова.