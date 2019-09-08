"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Севастополя после обработки первых протоколов

08.09.19 23:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

8 сентября. Interfax-Russia.ru - По результатам обработки 5,43% протоколов участковых избирательных комиссий региональное отделение партии "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя по единому округу, сообщил в воскресенье журналистам председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

"Отчиталось 10 участковых избирательных комиссий. Обработано 5,43% протоколов", - сказал он.

По его словам, севастопольское отделение "Единой России" пока лидирует с 37,63% голосов, далее идут отделения ЛДПР с 18,9%, КПРФ с 18,59%, "Справедливой России" с 9,53%, "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" с 7,19% и "Коммунистов России" с 3,4%

Предварительная явка, по результатам обработки 5,43% протоколов, к 20:00 мск в Севастополе составляет 26,16%. Это в 1,9 раза меньше, чем пять лет назад, когда явка на голосовании за кандидатов в депутаты была на уровне 48,57%.

По данным городского избиркома, всего в Севастополе 320,5 тыс. человек включены в список избирателей. Работал 181 участок для голосования, почти все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): вручную считают только голоса из больницы и с трех участков, где комплексы не сканировали бюллетени из-за технического сбоя. Кроме того, были открыты участки на трех кораблях Черноморского флота.

В Севастополе в воскресенье проходят выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.