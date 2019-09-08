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08.09.19 23:43
Беглов: выборы губернатора в Петербурге прошли культурно, без грязи и критики
"Хочу поблагодарить петербуржцев за участие в выборах, за то, что они пришли и сделали выбор. Петербург подтвердил, что является культурной столицей. Выборы прошли без серьёзных нарушений. Только шесть жалоб по губернаторским выборам", - сказал Беглов журналистам поздно вечером в воскресенье.
Он подчеркнул, что ему вместе с другими кандидатам в губернаторы удалось не устраивать шоу: "Мы не критиковали друг друга, а представляли программы".
"Это не соперники, а коллеги. Мы корректно себя вели, не позволили разыграть шоу, не было грязи. Мы давно друг друга знаем. Мы соревновались не друг с другом, а программами", - отметил Беглов.
Как следует из данных Центризбиркома (ЦИК), самовыдвиженец Беглов лидирует на выборах главы города с результатом в 68,70% голосов по итогам обработки 3,51% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент "Интерфакса", второе и третье место почти поровну делят кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова - 14,42% и выдвиженец от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 14,26%.
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