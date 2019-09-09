По предварительным данным, на выборах в парламент Кабардино-Балкарии лидирует "Единая Россия"

09.09.19 00:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 сентября. Interfax-Russia.ru - Партия "Единая Россия" лидирует с большим отрывом на выборах в парламент Кабардино-Балкарии.

Данные об этом размещены на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По предварительным итогам выборов, "Единая Россия" набирает 65,60% голосов, на втором месте КПРФ - 12,81%, на третьем - "Справедливая Россия" (10,5%).

За ними следуют ЛДПР (5,15%), "Партия "Зеленых" (5,09%) и "Гражданская платформа" (0,63%).

Кандидаты на 70 депутатских мест республиканского парламента избирались на 355 участках КБР по партийным спискам.

По результатам выборов 2014 года в парламенте Кабардино-Балкарии 50 из 70 депутатов представляли "Единую Россию".

У "Единой России" было 50 мандатов, у КПРФ и "Справедливой России" по восемь, "Зеленые" и ЛДПР получили тогда по два места, а партии "Яблоко", "Родина", "Патриоты России", "Союз Труда" не прошли в республиканский парламент.