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09.09.19 00:01
По предварительным данным, на выборах в парламент Кабардино-Балкарии лидирует "Единая Россия"
Данные об этом размещены на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По предварительным итогам выборов, "Единая Россия" набирает 65,60% голосов, на втором месте КПРФ - 12,81%, на третьем - "Справедливая Россия" (10,5%).
За ними следуют ЛДПР (5,15%), "Партия "Зеленых" (5,09%) и "Гражданская платформа" (0,63%).
Кандидаты на 70 депутатских мест республиканского парламента избирались на 355 участках КБР по партийным спискам.
По результатам выборов 2014 года в парламенте Кабардино-Балкарии 50 из 70 депутатов представляли "Единую Россию".
У "Единой России" было 50 мандатов, у КПРФ и "Справедливой России" по восемь, "Зеленые" и ЛДПР получили тогда по два места, а партии "Яблоко", "Родина", "Патриоты России", "Союз Труда" не прошли в республиканский парламент.
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