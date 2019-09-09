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09.09.19 00:15
Кандидаты от оппозиции лидируют в 20 избирательных округах на выборах в Мосгордуму из 45
По данным обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, "Справедливой России" - в четырёх, "Яблока" - в трёх округах.
В других округах побеждают самовыдвиженцы.
Представители "Единой России" в этот раз шли на выборы в столичный парламент самовыдвиженцами.
Таким образом, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте. При этом в Мосгордуме впервые будет представлена партия "Справедливая Россия".
Между тем в Мосгоризбиркоме заявили "Интерфаксу", что "итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться".
На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году в думу избрались пять представителей КПРФ, по одному - от ЛДПР и "Родины". Остальные победители - кандидаты от "Единой России" и представители провластного объединения "Моя Москва".
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