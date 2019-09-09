Кандидаты от оппозиции лидируют в 20 избирательных округах на выборах в Мосгордуму из 45

09.09.19 00:15

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Представители партий КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблока", по предварительным данным, лидируют в 20 избирательных округах из 45 на выборах депутатов Мосгордумы.

По данным обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, "Справедливой России" - в четырёх, "Яблока" - в трёх округах.

В других округах побеждают самовыдвиженцы.

Представители "Единой России" в этот раз шли на выборы в столичный парламент самовыдвиженцами.

Таким образом, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте. При этом в Мосгордуме впервые будет представлена партия "Справедливая Россия".

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили "Интерфаксу", что "итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться".

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году в думу избрались пять представителей КПРФ, по одному - от ЛДПР и "Родины". Остальные победители - кандидаты от "Единой России" и представители провластного объединения "Моя Москва".