ЛДПР уверенно лидирует на выборах в Законодательную думу Хабаровского края

09.09.19 00:27

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - После обработки 95% протоколов партия ЛДПР набирает большинство голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.

Согласно предварительным данным крайизбиркома, в поддержку этой партии высказались 56,25%. На втором месте идет КПРФ - почти 17%, на третьем "Единая Россия" - 12,76%. Остальные партии набирают менее 5%.

Большинство мандатов представители ЛДПР получают также и в 24 одномандатных округах.

В думу Хабаровского края седьмого созыва, которая состоит из 36 депутатов, 12 человек избираются по партийным спискам, 24 - по одномандатным округам.