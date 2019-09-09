Хабиров, по результатам обработки чуть более половины бюллетеней, лидирует на выборах главы Башкирии с большим отрывом

09.09.19 01:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Башкирии Радий Хабиров, по предварительным данным, лидирует на выборах руководителя республики, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель регионального Центризбиркома в понедельник.

"По итогам обработки 51,57% бюллетеней лидирует Радий Хабиров, набравший 81,29% голосов", - сообщил собеседник агентства.

Следующий по количеству набранных голосов - кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин, он набрал 7,07%.

Явка на выборах главы Башкирии составила 71,45%.

Участие в выборах главы Башкирии приняли восемь кандидатов: Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Юнир Кутлугужин (КПРФ), врио главы республики Радий Хабиров ("Единая Россия"), а также Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Владимир Кобзев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Зульфия Гайсина ("Яблоко") и Рафис Кадыров ("Патриоты России").

Прошлые выборы главы Башкирии состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Предыдущий руководитель региона Рустэм Хамитов ушел в отставку до истечения срока полномочий и заручился поддержкой 81,71% избирателей. Явка составила 74,89%.