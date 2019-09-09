На выборах губернатора Сахалинской области побеждает Лимаренко после обработки 100% бюллетеней

09.09.19 01:48

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Выборы губернатора Сахалинской области прошли спокойно, по итогам обработки 100% бюллетеней, лидирует временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, набравший 56,15% голосов, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов.

"У нас в регионе зарегистрировано 376 тыс. 777 избирателей, приняли участие в выборах 140 тыс. 747 человек, явка составила 37,37%, что на уровне выборов главы региона в 2015 году. Наибольшее количество голосов избиратели отдали Лимаренко - 78 тыс. 935 человек или 56,15%", - сказал Сиваконов.

По его данным, второе место по голосам избирателей набрал Алексей Корниенко (КПРФ) - 24,21% голосов. За руководителя сахалинского отделения ЛДПР Дмитрия Флера проголосовали 7,64% избирателей, за Дмитрия Зенкина (Коммунисты России) - 5,91%, Дмитрия Кочергина (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 2,25%.

"Выборы прошли спокойно. От одного из кандидатов поступило в воскресенье вечером три жалобы на действия участковых избирательных комиссий (УИК), все они направлены для разбирательства в территориальные избирательные комиссии (ТИК). Жалобы на нарушения, находящиеся в компетенции облизбиркома, не поступали", - сказал он.

Сиваконов также сообщил, что по просьбе одного из кандидатов на шести участках проверили корректность работы КОИБов: вручную пересчитали итоги голосования и "все они совпали с распечатанными итоговыми данными КОИБов". "Жалобы о нарушениях с участков, где использовались КОИБы нам не поступали", - отметил зампред.

Он также сообщил, что в течение трех дней облизбирком будет принимать протоколы ТИКов по итогам голосования, затем подведет итоги и "примет решение по итогам выборов", решение будет опубликовано в местных СМИ.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В этой связи в декабре 2018 года президент РФ назначил врио сахалинского губернатора Лимаренко. Затем были объявлены досрочные выборы губернатора Сахалинской области.