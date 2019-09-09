Врио губернатора Оренбургской области Паслер побеждает на выборах

09.09.19 01:42

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Оренбургской области обработала 99,5% бюллетеней по итогам губернаторских выборов, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в облизбиркоме.

"За вриеоглавы региона Дениса Паслера ("Единая Россия") проголосовали 65% избирателей, у Максима Амелина (КПРФ) - 23%, "-отметил представитель облизбиркома.

Явка, по предварительным данным, составила почти 40%.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года. Врио главы региона был назначен Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс".

Прошлые выборы губернатора в регионе состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Врио губернатора Берг заручился поддержкой 80,28 % избирателей. Явка составила 44,12%.