"Единая Россия" побеждает на выборах в парламент Республики Алтай после подсчета почти 82% голосов

09.09.19 02:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - После обработки 81,78% протоколов участковых избирательных комиссий "Единая Россия" побеждает на выборах в республиканский парламент Эл-Курултай в Республике Алтай, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из информационного центра ЦИК РФ.

По данным системы ГАС "Выборы", "Единая Россия" набирает 34,48% голосов. КПРФ получает 29,48%, ЛДПР - 11,97%, "Родина" - 5,33%, "Справедливая Россия" - 5,26%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 3,72%, КПСС - 2,7%, "Патриоты России" - 2,05% и "Яблоко" - 0,92%.

За мандаты депутатов Госсобрания республики на 30 одномандатных округах боролись более 180 кандидатов, еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер по единому округу.

По данным на 18:00 местного времени, в выборах приняли участие 44,21% избирателей или 71 тыс. 675 человек.