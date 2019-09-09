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09.09.19 02:56
Циклон нарушил энергоснабжение в четырех районах Сахалина
По ее данным, полностью обесточен поселок Смирных. "Частично нарушено энергоснабжение сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка Поронайского района; Победино, Оноры, Рощино Смирныховского района; Медвежье, Ударное Углегорского района; Подгорное Тымовского района; Павино Холмского района", - говорится в сообщении.
"В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождём произошло четыре отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 16 ЛЭП напряжением 6-10 кВ", - отмечает пресс-служба.
В ликвидации последствий непогоды участвуют восемь оперативно-выездных бригад энергокомпании (16 человек) и восемь единиц техники.
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