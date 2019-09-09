Циклон нарушил энергоснабжение в четырех районах Сахалина

09.09.19 02:56

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 сентября. Interfax-Russia.ru - В четырех районах Сахалина нарушено энергоснабжение при прохождении циклона в ночь на понедельник, который принес ливни и сильный ветер, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

По ее данным, полностью обесточен поселок Смирных. "Частично нарушено энергоснабжение сел Леонидово, Забайкалец, Малиновка Поронайского района; Победино, Оноры, Рощино Смирныховского района; Медвежье, Ударное Углегорского района; Подгорное Тымовского района; Павино Холмского района", - говорится в сообщении.

"В целом при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождём произошло четыре отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 16 ЛЭП напряжением 6-10 кВ", - отмечает пресс-служба.

В ликвидации последствий непогоды участвуют восемь оперативно-выездных бригад энергокомпании (16 человек) и восемь единиц техники.