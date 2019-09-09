Результаты по одному округу на выборах в парламент Севастополя могут быть отменены через суд

09.09.19 04:37

© РИА Новости. Павел Лисицин

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Один из кандидатов в депутаты Законодательного собрания, решение суда об отмене регистрации которого не вступило в законную силу, принимает участие в выборах как одномандатник, сообщил в понедельник журналистам председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

"Третий округ - проблемный. Есть решение суда - он отменил регистрацию, но оно не вступило в законную силу", - сказал он.

Как уточнил Даниленко, решение суда первой инстанции было вынесено 31 августа, 5 сентября оно было обжаловано, но инстанция не успела передать дело в Верховный суд до дня голосования.

"Если суд подтвердит решение об отмене ее регистрации (речь идет о самовыдвиженце Ольге Дроновой - ИФ), решение городского суда вступит в силу, это может являться основанием для подачи кем-либо иска об отмене результатов голосования", - добавил он.

На данный момент лидером по этому одномандатному округу является депутат предыдущего созыва Вячеслав Горелов ("Зеленые"), следом идет помощник депутата Госдумы Инна Гончарова ("Единая Россия").

В Севастополе в воскресенье прошли выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.