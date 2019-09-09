"Единая Россия" на выборах в Госсобрание на Алтае побеждает с 34%

09.09.19 04:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в республике Алтай "Единая Россия" сохранила лидерство среди партий, участвующих на выборах в республиканский парламент Эл-Курултай, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из информационного центра Центризбиркома (ЦИК).

По данным ЦИК, "Единая Россия" набирает 34% голосов. КПРФ получает 29,50% голосов, ЛДПР - 12,03%, партия "Родина" - 5,38%, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 3,77%, КПСС - 2,68%, "Справедливая Россия" - 5,31%, "Патриоты России" - 2,10% и "Яблоко" - 0,89%.

За мандаты депутатов Госсобрания республики на 30 одномандатных округах боролись более 180 кандидатов, еще 11 мандатов будут распределены между партиями, преодолевшими 5% барьер по единому округу.

По данным на 18:00 местного времени в выборах приняли участие 44,21% избирателей или 71 тыс. 675 человек.