Явка на выборах в Мосгордуму превысила показатель 2014 года - 21,66%

09.09.19 06:05

© РИА Новости. Сергей Паршуков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Явка на прошедших 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва оказалась выше показателя прошлых выборов 2014 года, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут журналистам в понедельник.

"По итогам обработки более 98% протоколов явка составляет 21,66%. Это выше, чем явка на прошлых выборах", - сказал он.

Реут добавил, что в 2014 году на выборах в столичный парламент проголосовали 21,04% избирателей.