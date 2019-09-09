"Единая Россия" побеждает на выборах в Госсобрание Марий Эл, набрав почти 37% голосов

09.09.19 06:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 сентября. Interfax-Russia.ru - На выборах в Госсобрание Марий Эл седьмого созыва после обработки 84 % протоколов лидирует партия "Единая Россия" с 36,68 % голосов, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель ЦИК республики.

По его словам, по предварительным данным, 5% барьер для прохождения в Госсобрание преодолели списки избирательных объединений: КПРФ (26,61%), ЛДПР (16,1%), "Справедливая Россия" (8,32%).

В то же время у "Партии пенсионеров за социальную справедливость" - 4,99 %, "Коммунистов России" - 4,11 % голосов.

Ранее приводились данные о явке на выборы - участки посетили около 30 % избирателей. Точная информация о явке станет известна в 8:00 мск в понедельник, отметил собеседник.