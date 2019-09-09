Структура ВЭБа примет участие в реализации проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги

09.09.19 07:11

© РИА Новости. Александр Вильф

9 сентября. Interfax-Russia.ru - АО "ВЭБ Инфраструктура" примет участие в реализации проекта Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) в Приморском крае, строительство должно быть начато уже в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, соответствующее соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и АО "ВЭБ Инфраструктура" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в привлечении инвестиций, реализации проектов по развитию инфраструктуры, подготовке их технико-экономических обоснований.

"Один из проектов - Владивостокская кольцевая автомобильная дорога. Это четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой "Остров Русский - Мыс Токаревского - Мыс Кунгасный - улица Русская - улица Маковского" определено генеральным планом города и его транспортной схемой", - говорится в сообщении.

Строительство ВКАД позволит решить вопросы по разгрузке магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий.

"Построенная инфраструктура поможет разгрузить центральные улицы города, избавить от пробок, оптимизировать транспортные потоки, ведущие к нашим портам. Этот проект одобрен руководством нашей страны. И участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта", - сказал Кожемяко, слова которого приведены в сообщении.