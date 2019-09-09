|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.09.19 07:14
Более 700 опор линий электропередач затоплены в Приморье после тайфуна
"В понедельник аварийно-восстановительные работы в электросетях продолжаются в поселках Оленевод, Смоляниново, Романовке и городе Большой Камень. Отключения в этих населенных пунктах частичные, по отдельным улицам", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
В Партизанском районе энергетики восстанавливают проезд к ЛЭП, поврежденным разливом рек, и приступают к восстановлению смытых опор. Потребители ранее были переведены на резервное питание.
"Сегодня остаются затопленными 751 опора линий электропередачи приморского филиала ДРСК", - отметили в пресс-службе.
Также собеседник отметил, что тайфун принес наибольшее количество отключений в год.
"На минувших выходных в сетях Приморских электрических сетей было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна", - сообщили в ДРСК.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket