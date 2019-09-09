Более 700 опор линий электропередач затоплены в Приморье после тайфуна

09.09.19 07:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Частично нарушено энергоснабжение трех сел и города Большой Камень в Приморье после тайфуна "Линлин", остаются затопленными более 700 опор линий электропередач.

"В понедельник аварийно-восстановительные работы в электросетях продолжаются в поселках Оленевод, Смоляниново, Романовке и городе Большой Камень. Отключения в этих населенных пунктах частичные, по отдельным улицам", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

В Партизанском районе энергетики восстанавливают проезд к ЛЭП, поврежденным разливом рек, и приступают к восстановлению смытых опор. Потребители ранее были переведены на резервное питание.

"Сегодня остаются затопленными 751 опора линий электропередачи приморского филиала ДРСК", - отметили в пресс-службе.

Также собеседник отметил, что тайфун принес наибольшее количество отключений в год.

"На минувших выходных в сетях Приморских электрических сетей было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна", - сообщили в ДРСК.