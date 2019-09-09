Циклон ударил по Камчатке сильными дождями с ветром

09.09.19 07:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 сентября. Interfax-Russia.ru - К берегам Камчатки со стороны Охотского моря в понедельник подошел циклон, который принес на юг полуострова сильные дожди и ветер, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"9 сентября в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском районах ожидается сильный дождь. Ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с, на побережьях - 23-28 м/с", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ночь на вторник сильный дождь с сильным ветром сохранится в Петропавловске-Камчатском, на юге Мильковского и в Елизовском районах. Кроме того, циклон распространит свой влияние на север Мильковского, Усть-Камчатский, Быстринский, Тигильский, Карагинский и Алеутский районы.

Днем 10 сентября циклон охватит Олюторский и Пенжинский районы. В Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется ветер до 15-20 м/с, на побережьях - 25-30 м/с.

В связи с подходом циклона ведомство и его структурные подразделения приведены в режим повышенной готовности.