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09.09.19 07:19
Циклон ударил по Камчатке сильными дождями с ветром
"9 сентября в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском районах ожидается сильный дождь. Ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с, на побережьях - 23-28 м/с", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в ночь на вторник сильный дождь с сильным ветром сохранится в Петропавловске-Камчатском, на юге Мильковского и в Елизовском районах. Кроме того, циклон распространит свой влияние на север Мильковского, Усть-Камчатский, Быстринский, Тигильский, Карагинский и Алеутский районы.
Днем 10 сентября циклон охватит Олюторский и Пенжинский районы. В Усть-Большерецком и Соболевском районах прогнозируется ветер до 15-20 м/с, на побережьях - 25-30 м/с.
В связи с подходом циклона ведомство и его структурные подразделения приведены в режим повышенной готовности.
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