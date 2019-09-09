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09.09.19 07:24
Экологи выступили против распределения белух из "китовой тюрьмы" в дельфинарии
"Мировая и российская общественность пристально следит за ситуацией и требует освобождения всех белух без исключения. Более 1,5 млн людей подписали петицию за освобождение. Отдать белух в дельфинарии - это неразумное решение. Общественность не примет его", - сообщается в социальных сетях коалиции.
Экологи отмечают, что понимают всю сложность организации транспортировки 71 белухи в короткие сроки до наступления зимы, но призывают Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) не отказываться от выпуска.
"Мы понимаем, что организовать транспортировку такого количества животных в сжатый срок не просто, но вариант отдать белух в дельфинарии - не должен даже рассматриваться. Транспортировка на машинах - это не единственный вариант, есть еще вариант транспортировки морем или самолетом", - отмечают экологи.
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