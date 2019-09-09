Площадь лесных пожаров в Иркутской области за выходные снизилась в 11 раз

09.09.19 07:25

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 сентября. Interfax-Russia.ru - За выходные дни в Иркутской области было ликвидировано два крупных лесных пожара, продолжает действовать два очага площадью 208 га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Площадь пожаров на землях лесного фонда сократилась на 2 тыс. 415 га. Потушены два возгорания в Катангском районе", - говорится в сообщении.

Таким образом, площадь горения сократилась в 11,6 раз.

По данным областного правительства, продолжается тушение двух очагов в Бодайбинском районе на площади 208 га. Оба локализованы.

"Действующих возгораний нет, активного горения нет", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу в регионе действовало четыре лесных пожара на 2 тыс. 623 га.