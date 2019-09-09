Депутат думы Иркутска, обвинявшийся в убийстве двух членов забайкальской ОПГ, переизбран на новый срок

09.09.19 07:33

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор ООО "Центр отдыха "Ерши" Александр Панько переизбран депутатом городской думы Иркутска, следует из информации на сайте избирательной комиссии Иркутской области.

Панько, как самовыдвиженец, баллотировался по округу №35 (микрорайон Юбилейный, 6-й Поселок ГЭС) и набрал 2 тыс. голосов. Ближайший его соперник, Игорь Демин, набрал 629 голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году депутат гордумы Панько был задержан в Иркутске и этапирован в Читу, где был арестован по обвинению в двойном убийстве в 1997 году.

Арест Панько был связан с расследованием крупной деятельности преступной группировки "Ключевские", которая действовала в Забайкальском крае в 1995-2005 годах.

СКР, в частности, сообщал, что Панько, возможно, был причастен к убийству двоих жителей Читы, представителей ОПГ "Ключевские".

В феврале 2019 года следствие прекратило уголовное дело в отношении Панько, он был отпущен и вернулся в Иркутск.

Позже иркутский губернатор Сергей Левченко направил в думу Иркутска заявления о досрочном сложении полномочий депутата Александра Панько, допустившего антикоррупционные нарушения. Дума отказалась отравлять депутата в отставку. После этого губернатор обратился в Иркутский областной суд, который поддержал главу региона и признал незаконными отдельные положения Порядка досрочного прекращения полномочий муниципальных должностных лиц Иркутска за нарушение антикоррупционного законодательства.