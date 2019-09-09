"Единая Россия" набрала 38% на выборах в парламент Севастополя после подсчета почти всех голосов

09.09.19 08:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Севастополь практически завершил обработку протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного собрания, больше всего голосов по единому округу получило региональное отделение партии "Единая Россия", сообщил в понедельник журналистам председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

"Отчиталось 181 участковая избирательная комиссия (из 184 - ИФ), обработано 98,37% протоколов", - сказал он.

По его словам, на первом месте - севастопольское отделение "Единой России" с 38,47% голосов, далее идут отделения КПРФ (18,74%), ЛДПР (18,46%), "Справедливой России" (8,84%), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (6,89%) и "Коммунистов России" (3,81%).

Избирательный порог для прохождения в парламент составляет 5% голосов. Таким образом, по результатам голосования за списки мандаты должны получить представители пяти партий.

По одномандатным округам в парламент, по предварительным данным, проходят депутат предыдущего созыва Татьяна Лобач (самовыдвижение), спикер парламента предыдущего созыва Екатерина Алтабаева ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Вячеслав Горелов ("Зеленые"), замгендиректора госпредприятия "Севастопольгаз" Владимир Немцев ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Татьяна Щербакова ("Единая Россия"), замначальника управления Росгвардии по Крыму Сергей Колбин ("Единая Россия"), депутат предыдущего созыва Михаил Чалый ("Единая Россия") и глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын ("Единая Россия").

Явка к 20:00 мск в Севастополе составила 29,05%. Это в 1,6 раза меньше, чем пять лет назад, когда явка на голосовании за кандидатов в депутаты была на уровне 48,57%.

Всего в Севастополе 320,5 тыс. избирателей. Практически все участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): вручную считают только голоса из больницы, с трех участков, где комплексы не сканировали бюллетени из-за технического сбоя, а также с трех кораблей Черноморского флота.

В Севастополе в воскресенье прошли выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.