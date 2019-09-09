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09.09.19 08:15

Действующий губернатор Ставрополья Владимиров получил 79,65% на выборах главы региона

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на губернаторских выборах по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных крайизбиркома.

Владимиров набрал 79,65% голосов.

За него отдали свои голоса более 1 млн жителей региона.

На Ставрополье в единый день голосования проводились выборы губернатора Ставропольского края. Среди кандидатов на голосование были представлены Владимир Владимиров, ("Единая Россия"), Геннадий Ефимов (ЛДПР), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия"), Виктор Соболев (КПРФ), Николай Кряжев (КПСС).

Победу на предыдущих выборах, которые прошли в 2014 году, одержал ныне действующий губернатор Владимир Владимиров.

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