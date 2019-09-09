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Борисов: вопрос с ремонтом в РФ российско-французского двигателя для SSJ-100 решен

© РИА Новости. Владимир Астапкович
9 сентября. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о решении вопроса с локализацией в РФ ремонта "горячей" части российско-французского двигателя SaM146, которыми оснащаются самолеты Sukhoi Superjet 100.

"Что время показало? Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать сборку агрегатную на территории России. Как произошло с двигателем SaM146: они (французские партнеры - ИФ) практически отказались "горячую" часть делать в России - сегодня мы решили вопрос только о ремонте по полному циклу, что, собственно, тоже продвинуло нас вперед", - заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГРТК).

SaM146 выпускает российско-французская компания PowerJet, учрежденная "ОДК-Сатурн" (входит в "ОДК" госкорпорации "Ростех") и французской Safran. В проекте российская сторона несет ответственность за "холодную" часть двигателя (вентилятор, компрессор, турбина низкого давления), французская - за "горячую" (газогенератор), агрегаты, а также общую интеграцию с самолетными системами. При этом несколько лет стороны ведут переговоры об увеличении уровня локализации производства двигателя в РФ. Так, два года назад глава "ОДК" Александр Артюхов говорил, что запланирована "двухэтапная работа": сначала - с увеличением локализации до 55%, на втором этапе - до 80%. Позднее, на авиасалоне Ле Бурже-2017, президент PowerJet Марк Сорель заявлял журналистам, что СП "готово рассмотреть возможность частичной локализации в РФ "горячей части", организовав литейное производство отдельных деталей". "Мы уже начали искать партнеров в России, которые бы поставляли нам дополнительные элементы двигателя", - утверждал Сорель.

Тема "увеличения глубины локализации различных систем" и "большей вовлеченности российских поставщиков в эти процессы" обсуждалась и на Ле Бурже-2019. ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) рассчитывает на развитие кооперации с французскими партнерами, в том числе с Safran, Thales, Intertechnique, заявлял на авиасалоне глава департамента по внешним связям ОАК Дмитрий Безруков. Повышение локализации SaM146 в РФ позволит удешевить его производство: из-за того, что "горячую часть" делают французы, цена двигателя выше аналогов, говорил источник "Интерфакса" в авиапроме. Решением могла бы стать покупка лицензии на изготовление газогенератора, но, по данным собеседника, Safran такой вариант не устраивает.

"ОДК-Сатурн" в своем годовом отчете, опубликованном в июле этого года, сообщила о планах расширения участия в программе SaM146. Одно из направлений - "освоение ремонта газогенератора двигателя SaM146". В этом случае компания "сможет получать дополнительный доход за счет расширения своих возможностей при ремонте двигателя в целом", говорилось в отчете.

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