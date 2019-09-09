ЛДПР займет 34 из 35 мест в городской думе Хабаровска

09.09.19 08:28

Фото с сайта мэрии Хабаровска

9 сентября. Interfax-Russia.ru - Согласно предварительным итогам голосования, в думу города Хабаровска проходят 34 кандидата от партии ЛДПР, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные крайизбиркома.

"Хабаровская городская дума седьмого созыва полностью сменила состав. При подсчете голосов 34 мандата достались кандидатам от партии ЛДПР и один - представителю партии "Справедливая Россия ", - сказано в сообщении.

Явка избирателей составила 33,45 %.

Как сообщалось, представители ЛДПР также получат большинство в Законодательной думе Хабаровского края. По партийным спискам ЛДПР набрала 56,12%, за ними идут КПРФ с 17,24%, третьи - "Единая Россия" с 12,51%.

"Справедливая Россия" набрала 3,53% голосов, "Коммунисты России" - 3,43, "Партия Роста" - 1,74%, партия "Родина" - 1,69%.

В 22 из 24 одномандатных округах на выборах в краевой парламент также победили представители ЛДПР.

На довыборах в Госдуму РФ по Комсомольскому округ N70 победу одержал Иван Пиляев, выдвинутый ЛДПР.

Согласно итогам голосования, ЛДПР также получила большинство мест в городской Думе Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, мэром этого города избран представитель этой партии Александр Жорник.

Губернатором Хабаровского края с сентября 2018 года является Сергей Фургал, избиравшийся от ЛДПР.